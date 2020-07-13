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《華爾街日報》引述消息人士透露，美國國家安全官員正審查三年前，香港私募股權基金漢德資本(AGIC Capital)和中國製藥公司人福醫藥集團，收購製藥公司Ritedose的交易，因該製藥公司正洽談參與國防部的新冠肺炎疫苗注射裝置研發計劃。

五角大樓國防後勤局(Defense Logistics Agency, DLA)證實，美國海外投資委員會(CFIUS)對收購Ritedose交易的調查。據報，上述收購交易價值6.05億美元，從未提交予美國當局進行安全審查。2017年7月，即該收購交易宣布一個月後，為美國軍方和其他聯邦機構管理全球供應鏈的DLA，授予Ritedose為期五年的製藥合同，以支持政府的日常藥品採購。

今年5月，美國國防部與衞生部授予ApiJect Systems公司一份價值1.38億美元合約，以擴大美國國內生產新冠病毒疫苗的醫用級注射裝置的產能，但有美國國安官員在得知Ritedose可能參與其中後感到憂心。

CFIUS目前正在重新審查這類收購交易，其中包括涉及製藥和生物科技公司、涉及大型消費者數據的公司以及房地產交易的收購，因美國擔心這些交易可能會讓中國利益團體對敏感資產擁有過多的控制權。