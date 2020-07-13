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今日 13:09 中國財經

深指創板午後升逾3%

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A股午後升幅持續擴大，深成指及創業板升逾3%。

上證指數現報3436點，升52點或1.56%，成交4215.97億元(人民幣‧下同)。

深成指現報14084點，升413點或3.03%，成交5821.17億元。

滬深300指數報4845點，升91點或1.93%；創業板指數報2867點，升89點或3.22%。

各板塊幾乎全線上升，農林牧漁股升逾5%；有色金屬股升逾4%；水泥股升逾3%；石油、電力、化工、鋼鐵、房地產、煤炭股升逾2%；金融股靠穩。

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