中國財經 即巿股評

中信證券發表報告指，A股短期增量資金仍有流入慣性，但存量資金流出壓力也將突增，認為補漲接近尾聲，市場回歸均衡。7月中下旬多重擾動因素再現，需密切把握市場節奏。

中信證券預計新發基金還將維持較快節奏，未來1個月可達到1800至2000億元人民幣，同時海外交易型熱錢流入將推升外資流入規模。但7月中下旬存量資金流出壓力突增，7月解禁規模年内最高，解禁股對應的動態估值水平達到86倍，處於歷史最高水平；此外，存量基金產品短期贖回壓力在加大，市場前期獲利盤兌現動機也在提升。其次，7月中下旬內外部多重擾動因素再現，中國和美國之間科技、金融等領域的潛在風險因素在增加；美國疫情二次爆發以及新一輪財政刺激法案受阻也可能誘發美股市場突然下跌並直接衝擊全球金融市場。

該行認為此輪補漲行情接近尾聲，市場預計重回結構分化的均衡狀態。不過從長期來看，市場增量資金潛力仍然巨大，估計每月存款轉移資金上限可以達到每月4450至7650億元人民幣。在國內經濟復甦確定性高、市場潛在增量流動性充裕的背景下，三季度市場出現的回檔以及結構的擾動，都將是下半年新的入場機會。行業配置上，建議繼續重點關注中報季享受高確定性溢價的必選消費、醫藥龍頭以及景氣持續改善的可選消費板塊。