中國財經

中國銀保監表示，受新冠肺炎疫情等因素影響，銀行業保險業信用風險有所上升；由於部分銀行、企業和地方政府不願主動暴露不良，甚至粉飾和隱瞞，總體而言，目前不良貸款並未充分暴露，存在較大上升壓力。

銀保監指，截至6月末，各機構報告的不良貸款餘額和不良貸款率總體較年初有所上升；一直密切關注不良資產變化情況，目前內地經濟運行還未回歸正常水平。

銀保監稱，疫情下，全球經濟面臨深度衰退，受影響較重的行業和企業經營壓力巨大，還款能力下降，雖然已採取了臨時延期還本付息、借新還舊、展期、修改貸款合同等對沖政策措施，但部分經營不善的企業本身問題並沒有根本解決，今後仍然有較大違約風險。

銀保監又說，必須做好不良貸款可能大幅反彈的應對準備，要進一步做實資產分類，嚴格區分受疫情影響出現困難的企業和本身經營風險較高的企業，對於後者，嚴格按規定確定資產分類，符合不良標準的必須劃為不良，實質承擔信用風險的其他表內外資產也應執行分類標準。並要繼續加大處置力度。今年不良資產處置金額要在去年基礎上合理增加，降低撥備覆蓋率釋放的資源必須全部用於處置不良。同時，要拓寬不良資產處置渠道。綜合使用核銷、清收、批量轉讓、債轉股等，做到應核盡核，應處盡處。而試點開展不良資產批量處置，總結經驗後逐步推廣。