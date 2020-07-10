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發電郵要求僱員刪除TikTok 亞馬遜認錯

亞馬遜向員工發電郵，稱連接其電郵系統的員工手機，須刪除TikTok應用程式，原因是涉及「安全風險」。亞馬遜其後承認做法有錯。

特朗普:中美關係遭嚴重破壞 第二階段貿協無望



美國總統特朗普稱中國沒有及早阻止疫情蔓延，美中關係已遭嚴重破壞，他不再考慮與中國磋商第二階段貿易協議。另外，美國農業部稱出口商向中國出售136.5萬噸玉米，數量創26年高。

世衞:全球新增逾22.8萬人確診 創紀錄新高



世衞公布，全球單日新增確診逾22.81萬人，創下紀錄新高，最多新增個案的國家包括美國、巴西、印度和南非。

憧憬新疫苗 道指高收369點 納指創新高



新冠疫情陰霾籠罩，美股表現反覆，道指開市後曾跌68點，但市場憧憬新疫苗可戰勝疫情，道指最多回升395點，收市仍飆369點或1.44%。標指漲1.05%。納指初段挫0.95%，收市仍反彈0.66%創新高，盤中曾破頂見10622點；Netflix飆8%創收市紀錄，盤中破頂見555.88美元；摩通升5.47%，高盛攀升4.44%。

外國銀行中國分行准申請證券投資基金託管業務



中證監和銀保監聯合修訂發布《證券投資基金託管業務管理辦法》，允許外國銀行在中國分行申請證券投資基金託管業務資格。

外圍焦點簡訊

￭ 美國6月生產商價格指數(PPI)出乎意料按月跌0.2%，遠不及預期漲0.4%，按年降0.8%。

￭ 吉利德(Gilead):瑞德西韋治療新冠病毒14天後，重症患者治癒率74.4%，高於標準治療方案治癒率59%。

￭ 德國BioNTech:有份研發的新冠疫苗料2020年底前通過審批。

￭ 美滙尾段回吐0.05%，報96.65；歐羅兌美元升0.17%，日圓漲0.25%，英鎊上揚0.21%。

￭ 紐約期金收市回吐1.90美元，每盎斯報1801.9美元。

￭ 紐約期油收市漲2.4%，倫敦布蘭特期油升2%。

￭ 加拿大統計局:6月新增95.29萬人就業，勝預期增加70萬。

￭ 泛歐Stoxx 600收市彈0.88%，英法德股市分別漲0.76%、1.15%、1.01%。

￭ 意大利電訊據報從5G設備供應商名單中撇除華為。

￭ 英國政府據報要求電訊商2025年前移除華為5G設備。

￭ 人行辦公廳主任周學東：下調再貸款利率是為體現對實體經濟支持。

￭ 印度總理莫迪稱擬消除太陽能板及所有設備的進口依賴，外界料為抵制中國貨。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25786點，較恒指香港收市高58點；滙控(00005)較港高1.7%。

￭ 夜市期指收報25760點，較昨日恒指收市高水33點。

￭ 本港周五下午4時新增38宗確診，當中6宗屬輸入；消息指晚上再多至少10宗初步確診。

￭ 復星醫藥(02196)建議分拆Gland Pharma在印度上市。

￭ 涉康美藥業項目缺失，廣發証券(01776)及高層遭中證監行政監管。

￭ 大悅城地產(00207)料中期溢利按年降70%至85%。

￭ 鷹普精密(01286)料中期轉錄不超過3億元虧損。

￭ 通達(00698)料中期盈利按年減少85%至95%。