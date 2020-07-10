中國財經

國務院副總理韓正指出，下一步要落實落細減稅降費政策，該減的要減到位，該降的要降到位，抓好資金直達市縣基層，直接惠企利民；要管好用好地方政府債券資金，穩妥有序化解地方政府債務風險隱患。

他在財稅部門座談會稱，要進一步強化大局觀念，加強協同配合形成政策合力，放大政策效應，為經濟平穩運行和社會大局穩定提供有力支撐。

韓正強調，要清醒認識形勢，牢固樹立底線思維，要堅持穩字當頭，堅定信心和決心，把自己的事情做好，在自強中贏得主動，穩住經濟基本盤。