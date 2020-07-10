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今日 13:06 中國財經

報告:內地房地產金融政策料不放鬆

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中國宏觀經濟論壇(CMF)發表報告，指在當前寬鬆貨幣政策下，資產價格高企，繼續上漲所帶來的風險很大，樓市調控特別是房地產金融政策調控料不會放鬆。

報告指出，由於房地產對貨幣政策的高度敏感，在當前寬鬆貨幣政策下，房地產市場調控是堅定的，為防止投機炒房仍堅持比較明確的金融抑制政策，嚴查資金違規流入房地產。此外，無論是房價收入比、租售比還是房貸收入比等，都顯示當前資產價格仍處於較高的狀態，繼續上漲所帶來的風險很大。

該報告建議，鑑於當前房地產市場超級分化的現實，要繼續做好因城施策，把握好房地產開發的節奏，堅持「房住不炒」、金融政策底線、人地掛鈎供地策略、完善租賃和保障、城市負主體責任、實現「三穩」等已有政策不變。

報告又稱，內房在新冠疫情之後，總量上恢復勢頭良好，但是仍然反映出很多結構性問題。例如，當前房地產市場銷售面積與銷售額增速基本同步，但之前兩者相差6至10個百分點，反映出當前總量的恢復主要依靠打折促銷、購房補貼等。

另外，不同城市的房地產市場表現也存在着明顯的分化，不光城市之間，城市內部也存在明顯分化，住宅地產與商業地產、不同地段的房產需求量、不同房企的庫存都存在超級分化。房地產市場的超級分化使調控和應對風險的難度也更大。

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