中國財經

隨着國內新冠疫情防控取得階段性成果，航空市場需求逐漸恢復，民航行業虧損逐月減少，6月虧損76.2億元(人民幣．下同)，按月收窄38億元；次季行業整體虧損342.5億元，按季收窄38.5億元。

民航局公布，6月運輸總周轉量60.5億噸公里，按年下降42.8%，較5月回升7.2個百分點；旅客運輸量3073.9萬人次，按年下降42.4%，按月回升10.2個百分點。



上半年，旅客運輸量1.5億人次，為去年同期的45.8%。其中，國內、國際航線分別完成1.4億人次和851.9萬人次，分別為去年同期的48.6%和23.5%。

民航局表示，下一步將加大宏觀政策扶持力度，激發市場主體自身活力，包括落實支持政策，確保資金盡早到位，積極爭取國家層面新的支持政策；以優化營商環境為牽引優化政務服務，進一步精簡行政許可事項，梳理疫情防控以來在航線航班審批、時刻配置、飛行計劃管理、基建項目管理等方面好的做法並固化；修訂完善飛機引進管理辦法，進一步優化工作流程，縮短辦理時限。

當局又將進一步放開具備競爭條件的國內航線運價；以安全為導向，適當放鬆航空公司分公司設立門檻；分級分類開展基於運行風險的無人機適航審定，促進無人機產業發展；進一步擴大准入開放，動態調整外資准入負面清單、跨境服務負面清單和市場准入負面清單，深入推進證照分離等審批改革試點，推動海南自由貿易港試點第七航權政策落地見效。