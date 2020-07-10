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今日 10:30 中國財經

TikTok去年下半年刪逾4900萬違規片

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中國短視頻平台、抖音國際版TikTok表示，去年下半年在其平台上移除超過4900萬條違規視頻。

TikTok公布報告表示，這些違規視頻佔其平台張貼總數不足1%，被歸類為「暴力與圖像內容、仇恨言論以及成人裸露內容」。當中，約有三分之一來自印度，之後為美國與巴基斯坦。

TikTok面臨華府的潛在打擊之際，周三推出面向小企業廣告客戶的新平台。美國國務卿蓬佩奧早前表明，或會因國安問題禁制TikTok，讓這個新平台前途未卜，亦令廣告商對TikTok的新平台卻步，擔心其能否控制仇恨言論和打擊不實訊息。

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