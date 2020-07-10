中國財經

內地股市開市下跌，上證指數最新跌逾1%。

上證指數開市報3418點，跌31點或0.92%；現報3409點，跌41點或1.21%。

深成指開市報13662點，跌92點或0.67%；現報13637點，跌117點或0.85%。

滬深300指數開市報4796點，跌44點或0.92%；創業板指數開市報2744點，跌13點或0.47%。

各板塊普遍走軟，金融、水泥、有色金屬股跌1%；石油、鋼鐵、化工股偏軟；半新股升逾6%；房地產、電力股靠穩。