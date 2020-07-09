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今日 20:34 中國財經

傳五大國有銀行為香港自治法案準備

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美國國會參眾兩院上周通過《香港自治法案》，可制裁參與實施《港區國安法》的中國官員，並懲罰與他們有業務往來的金融機構。

外電引述消息人士指出，工商銀行(01398)、中國銀行(03988)、農業銀行(01288)及建設銀行(00939)等五大國有銀行，因應美國通過《香港自治法案》，擔心會成為美國制裁目標，制定應變措施，以為最壞的情況作好準備。

消息人士稱，最壞的情況是中行及工行，可能被禁止以美元進行結算；較溫和的情境是農行要應對有客戶被美國列入黑名單，可能會被切斷流動性。

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