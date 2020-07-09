中國財經 港股直擊 香港財經

再有在美上市的中概股到香港上市的消息，外電引述知情人士報道，內地視頻播放網站嗶哩嗶哩(簡稱B站)正考慮來港二次上市，擬出售5%至10%股份。就有關消息，B站向內地媒體表示，不予置評。

消息指出，B站已與投資銀行就二次上市的前景進行初步洽談，公司現市值約162億美元(約1263.6億港元)，在港的IPO擬出售5%至10%的股份。

消息人士又說，由於香港的上市規則規定，二次上市的企業必須在另一家交易所取得至少兩個財政年度的良好監管合規記錄，故B站要待至明年才會在港上市。

B站於2018年3月在美國上市，騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)均有份投資該公司。