中國財經

A股午後持續走高，創業板升近4%。

上證指數現報3445點，升42點或1.25%，成交4610.67億元(人民幣‧下同)。

深成指現報13741點，升334點或2.5%，成交6013.98億元。

滬深300指數報4835點，升61點或1.3%；創業板指數報2756點，升104點或3.92%。

各板塊全線上揚，半新股飆升17%；船舶製造股升逾6%；有色金屬、化工股升逾2%；石油、金融、電力、房地產、煤炭股升逾1%；鋼鐵、水泥股靠穩。