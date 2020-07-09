中國財經

美國農業部(USDA)表示，中國生豬行業的持續復甦和家禽產量增長，預計將推動2020至2021市場年度豆粕使用量增加。

農業部指出，中國2020至2021年度大豆進口預計將觸及9100萬噸，而2019至2020市場年度進口料為9000萬噸。因預期生豬和家禽業產量增長而帶動飼料需求上升，豆粕使用量和大豆壓榨預估均遠高於上一份報告。

當地又稱，2020至2021市場年度豆粕使用量預計為6980萬噸，大豆壓榨量料為9100萬噸，分別較上次報告上調近500萬和600萬噸。