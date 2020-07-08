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今日 20:35 中國財經

中證監持續加大對場外配資監測力度

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中證監表示，將持續加大對場外配資活動的監測力度，嚴格依法處罰，並持續推進打擊場外配資違法違規行為常態化，堅決維護投資者利益和資本市場秩序。

新聞稿稱，根據新修訂的證券法規定，證券融資融券業務屬於證券公司專營業務，未經證監會核准，任何單位和個人不得經營。

同時，場外配資活動本質上屬於只有證券公司才能依法開展的證券融資融券業務，相關機構或個人未取得相應證券業務經營資質從事場外配資活動的，構成非法證券業務活動，屬於違法行為，將被依法追究法律責任。

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