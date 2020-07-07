中國財經

中國交通銀行金融研究中心發布報告，指出儘管全球經濟今年可能創二戰之後最低增速，但內地經濟全年預計能夠實現正增長，今季增長可望恢復至約6%，全年增速大概2.5%。

交行在下半年宏觀經濟與市場展望報告中稱，從政策本身而言，中國會留有餘地，以應對未來可能要面臨的更大困難；在財政與貨幣政策配合上，更好地評估、珍惜、用好正常的財政貨幣政策空間應是首要考量，尚無需、也不宜採取赤字貨幣化的方式。

該行認為，從政策取向上，中國不會搞大水漫灌的強刺激，以定向政策為主，達到精準滴灌的目標；下半年貨幣政策將由「寬貨幣」向「寬信用」過渡，全面降準概率在下半年將大幅下降，定向或部分降準預計將有1或2次，MLF操作利率可能繼續下調20點子以上。

滙率方面，中美關係主導滙率走勢，雙向波動或成常態，預計人民幣滙率可能在6.9至7.2區間波動。

報告並預期，下半年物價將處於較低水平，不存在通脹壓力。隨着需求逐漸改善，經濟增長動能正在恢復，全年經濟增長前低後高態勢已經明確。

投資方面，該行認為，傳統基建投資將加快，但力度可能有限，重點關注「新基建」，預計全年基建投資增長​​8%；而受房地產調控不會鬆的制約，全年房地產開發投資增速預計為5%；製造業投資負增長態勢可能仍將維持一段時間，預計全年負增長4%。整體固定資產投資全年料按年增長3.1%左右。