中國財經

A股午後繼續走高，深成指及創業板漲逾3%。

上證指數現報3386點，升53點或1.61%，最高見3407點，升74點或2.23%，成交5173.17億元(人民幣‧下同)。

深成指現報13354點，升412點或3.19%，成交5992.66億元。

滬深300指數報4771點，升100點或2.16%；創業板指數報2621點，升91點或3.62%。

各板塊普遍向好，半新股漲逾6%；化工、有色金屬股升逾2%；石油、金融、房地產股升逾1%；鋼鐵、電力股靠穩；水泥、煤炭股偏軟。