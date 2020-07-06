港股直擊 中國財經

中金公司發表報告，認為中國資本市場或正迎來發展的大機遇，A股重新站上的1萬億元(人民幣．下同)交易額有望成為新均衡水平，預計2021年證券行業營收及利潤水平將接近2015年的巔峰時期。

該行指出，未來5至10年中國證券化率有望從當前60%左右提升至不同國際市場分布的中位數100%附近，意味著中國股市總市值相比當前有翻倍的空間。

如萬億元的市場成交金額能夠持續乃至突破，將直接帶來券商板塊的業績及估值的「戴維斯雙擊」(Davis double-killing effect)，從「量價齊跌」 到「量價齊升」，龍頭券商迎來高速成長階段。

直接融資的發展將帶來大量投銀業務的新增機會、機構化/國際化/產品化的浪潮下機構交易業務將蓬勃發展、資管新規作用下財富管理和資產管理行業迎來發展新機遇，龍頭券商將打造出各個業務線協同的生態圈支撐確定性的成長，並將帶來估值方法的重構。

該行料，未來五年龍頭券商有望收獲20%至30%的內生複合成長(高於行業平均15%至20%)，全線上調券商股目標，當中：東方財富(300059.SZ)目標由22.4元升至31.3元；同花順(300033.SZ) 目標由161元升至211.4元；；華泰證券A(601688.SH)目標由23.69元上調至29元；國泰君安A(601211.SH)目標由20.22元升至26.2元；招證A(600999.SH)目標由20.11元升至35.3元；光大證券A(601788.SH)目標由14.54元升至28.5元。全數評級維持「跑贏行業」。

H股方面，華泰證券H(06886)目標由16.13元(港元．下同)升至19.6元；東方證券(03958)目標由5.9元升至6.8元；中國銀河H(06881)目標由4.5元升至6.8元，三股評級維持「跑贏行業」。

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