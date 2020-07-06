 
熱門：

今日 13:09 中國財經

滬指午後續升逾4% 重返3300點

放大圖片

A股午後持續上揚，上證指數續升逾4%，重返3300點關口；金融股升逾8%。

上證指數現報3300點，升147點或4.68%，成交4440.39億元(人民幣‧下同)。

深成指現報12888點，升455點或3.66%，成交5177.78億元。

滬深300指數報4627點，升208點或4.72%；創業板指數報2524點，升61點或2.5%。

各板塊全線呈強，金融股升逾8%；房地產股升5%；煤炭股升逾4%；有色金屬、化工、石油、電力股升逾3%；水泥、鋼鐵股升逾2%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads