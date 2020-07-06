A股午後持續上揚，上證指數續升逾4%，重返3300點關口；金融股升逾8%。
上證指數現報3300點，升147點或4.68%，成交4440.39億元(人民幣‧下同)。
深成指現報12888點，升455點或3.66%，成交5177.78億元。
滬深300指數報4627點，升208點或4.72%；創業板指數報2524點，升61點或2.5%。
各板塊全線呈強，金融股升逾8%；房地產股升5%；煤炭股升逾4%；有色金屬、化工、石油、電力股升逾3%；水泥、鋼鐵股升逾2%。
今日 13:09 中國財經
A股午後持續上揚，上證指數續升逾4%，重返3300點關口；金融股升逾8%。
上證指數現報3300點，升147點或4.68%，成交4440.39億元(人民幣‧下同)。
深成指現報12888點，升455點或3.66%，成交5177.78億元。
滬深300指數報4627點，升208點或4.72%；創業板指數報2524點，升61點或2.5%。
各板塊全線呈強，金融股升逾8%；房地產股升5%；煤炭股升逾4%；有色金屬、化工、石油、電力股升逾3%；水泥、鋼鐵股升逾2%。
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