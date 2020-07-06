A股早段升幅擴大，上證指數升逾3%。
上證指數現報3258點，升105點或3.35%，最高見3263點，升110點或3.51%，成交2809.33億元(人民幣‧下同)。
深成指現報12727點，升293點或2.36%，成交3160.63億元。
滬深300指數報4567點，升148點或3.35%；創業板指數報2499點，升36點或1.49%。
各板塊全線走高，金融股升逾5%；房地產、煤炭股升逾3%；有色金屬、化工、石油、電力、水泥股升逾2%；鋼鐵股升逾1%。
今日 10:24 中國財經
A股早段升幅擴大，上證指數升逾3%。
上證指數現報3258點，升105點或3.35%，最高見3263點，升110點或3.51%，成交2809.33億元(人民幣‧下同)。
深成指現報12727點，升293點或2.36%，成交3160.63億元。
滬深300指數報4567點，升148點或3.35%；創業板指數報2499點，升36點或1.49%。
各板塊全線走高，金融股升逾5%；房地產、煤炭股升逾3%；有色金屬、化工、石油、電力、水泥股升逾2%；鋼鐵股升逾1%。
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