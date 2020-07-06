內地股市高開，上證指數高開1%後，升幅擴大，最新升2%，並升穿3200點關口。
上證指數開市報3187點，升35點或1.11%；現報3218點，升66點或2.08%。
深成指開市報12519點，升86點或0.69%；現報12564點，升131點或1.06%。
滬深300指數開市報4465點，升46點或1.05%；創業板指數開市報2469點，升6點或0.27%。
各板塊幾乎全線上升，金融股升3%；煤炭、石油、化工股升逾1%；房地產、水泥、電力、有色金屬、鋼鐵股靠穩；陶瓷股跌逾3%。
今日 09:38 中國財經
內地股市高開，上證指數高開1%後，升幅擴大，最新升2%，並升穿3200點關口。
上證指數開市報3187點，升35點或1.11%；現報3218點，升66點或2.08%。
深成指開市報12519點，升86點或0.69%；現報12564點，升131點或1.06%。
滬深300指數開市報4465點，升46點或1.05%；創業板指數開市報2469點，升6點或0.27%。
各板塊幾乎全線上升，金融股升3%；煤炭、石油、化工股升逾1%；房地產、水泥、電力、有色金屬、鋼鐵股靠穩；陶瓷股跌逾3%。
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