中國財經 時事脈搏

中國與印度士兵上月中在拉達克地區爆發邊境衝突造成傷亡後，雙方在軍事上都表現克制，但印度在經濟層面則動作頻頻，如禁止抖音、微信等59個來自中國的手機應用程式，又限制當地企業進口中國電力設備和軟件等。印度總理莫迪高調關閉微博社交賬戶後，周五到邊境地區巡視，擺出強硬姿態。

外界有意見認為，印度種種針對中國的舉動，是要把民眾的視線，從不滿政府抗疫表現，轉移到造成軍人傷亡的邊境衝突上，屬典型政治操弄。印度疫情正急速惡化，周四新增確診個案逾1.9萬宗，累計超過62.5萬人染病，是全球第四大重災區，莫迪政府以此來應付民怨，不無道理。

不過，印度有意在經濟上向中國反擊，非始於今天。路透報道，一份莫迪政府的文件顯示，起碼自今年4月開始，印度已不斷評估對來自中國和其他地區約300種商品實施貿易壁壘，包括提高關稅，那時當地的疫情遠不如現在嚴重。

其實印度對中國可謂又愛又恨。一方面，中國是印度第三大出口市場，佔總額約5%，而印度接收的海外直接投資也主要來自中國。另一方面，中國是印度進口商品的最大來源地，佔總額近14%，2019年印中逆差達486億美元，印方對長期存在貿易不平衡甚為不滿。

中印皆是擁有龐大人口的亞太發展中國家，又有邊境糾紛，地緣政治複雜，故印度向來非常警惕中國的影響力，去年便以保護國內勞工和農民為由，退出中國牽頭的「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)。因此，印度希望減低對中國的依賴，在經濟上「去中國化」早有端倪，疫潮只是催化劑而已。

若這趨勢愈演愈烈，對熱中投資印度的中資當然不是好消息。在中國企業眼中，印度人口接近14億，是僅次中國的世界第二大市場，當內地市場日益飽和，印度無疑極具拓展空間，生意長做長有。以汽車業為例，內地車廠都想開拓年銷量達350萬輛的印度車市，如上汽集團早於2017年已決定投資近33億元人民幣收購並改造當地車廠，惟中印關係惡化，令這些大計蒙上陰影。上月底，印度便叫停了長城汽車與北汽福田汽車兩個投資項目。

現時中國的新經濟企業也十分倚重印度，並已取得極高市場佔有率，以抖音為例，在當地比YouTube更普及。小米去年在印度的手機出貨量達4400萬部，佔全球總出貨量三分之一，當地市場的50億美元營收佔總收入17%。印度民間掀起抵制中國貨運動，是否獲得消費者響應尚屬未知之數，卻已迫使小米在印度門店掛上「Made in India」(印度製造)的標語。

中國作為世界工廠，生產的商品遠超自身所需，必須賣到海外，而科技及電訊產品更屬價廉物美，無論在發達市場或發展中國家，都具競爭力。可是，隨着中美關係轉壞，美國及歐洲市場對中國的電訊產品處處設限，若然在印度也遇上阻滯，後果非同小可。

很多專家認為，印度十分依賴中國的產品及資金，根本無條件真正去中國化，否則，自身經濟受傷更深。理論上或許如此，但看看美歐，基於政治掛帥，寧可花更多錢找替代品，也堅拒用中國的5G電訊設備，即使已採用的也要逐步排除。在鼓吹民粹的莫廸政府領導下，印度會否照辦煮碗，不按經濟規律辦事，就算目前機會並非很高，始終不能掉以輕心。