中國財經

中國銀保監、財政部、人民銀行、國務院扶貧辦發布《關於進一步完善扶貧小額信貸有關政策的通知》，提出六項舉措。

一是進一步堅持扶貧小額信貸政策，明確脫貧攻堅期內(今年12月底前)簽訂的扶貧小額信貸合同，在合同期限內各項政策保持不變。二是進一步擴大扶貧小額信貸支持對象，將返貧監測物件中具備產業發展條件和有勞動能力的邊緣人口納入扶貧小額信貸支持範圍。

三是進一步延長受新冠肺炎疫情影響還款困難的扶貧小額信貸還款期限，對到期日在今年1月後、受疫情影響還款困難的貧困戶扶貧小額信貸，在延長還款期限最長不超過6個月的基礎上，將還款期限進一步延長至明年3月底。

四是進一步滿足扶貧小額信貸需求，堅持以鄉鎮為單位不斷完善扶貧小額信貸主責任銀行機制，實行名單制管理，對符合條件的貧困戶要應貸盡貸。五是進一步做好扶貧小額信貸風險防控工作，持續完善風險補償機制，明確風險補償啟動條件及流程。

六是進一步加強扶貧小額信貸工作組織領導，要求各級銀行保險監管部門、財政部門、人民銀行分支機搆、扶貧部門加強統籌協調。

下一步，中國銀保監將會同有關部門認真抓好《通知》的貫徹落實工作，充分發揮扶貧小額信貸作用，努力克服疫情影響，切實鞏固脫貧攻堅成果，為如期全面完成脫貧攻堅目標任務提供有力支撐。