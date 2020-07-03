中國財經

中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清在內地《經濟日報》撰文，指完善公司治理是金融企業改革的重中之重，要依法清理規範金融企業股權關係；深化中小金融機構改革，必然進行許多兼併重組，但社會資本佔主體的格局不會改變。

文章並稱，金融管理部門要配合各級地方政府，做好城商行、農商行、農信社等金融機構的改革和整頓工作；按照依法合規、分類處置、穩妥推進的原則，有序處置存量不合規股權。

郭樹清指出，就中小銀行和保險、信託公司而言，最突出的不良案例是大股東操控、內部控制，還有比較普遍的行政干預現象。

在清理規範金融企業股權關係方面，要通過大股東減持、增資擴股、擴大開放等方式，引進注重機構長遠發展、資本實力雄厚、管理經驗豐富的戰略性股東。

就風險管理方面，完善全面風險管理體系，形成覆蓋各種重要風險的控制指標體系，切實提升對全面風險的識別、計量、監測和控制能力；堅持審慎的會計準則，動態調整資產風險分類，對風險分類存在爭議的按「就低原則」處理，並按照最嚴的標準足額提取撥備。

同時，嚴格規範股權管理，嚴格審查股東資質，有效識別主要股東及其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人，提高股權透明度；進一步規範股權質押、股份轉讓等行為，嚴格控制關聯交易，嚴格約束控股股東行為，防止控股股東不當干預機構經營，侵犯中小股東利益。