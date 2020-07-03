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今日 10:05 中國財經

財新中國6月服務業PMI升至逾10年高

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中國服務業經營活動繼續改善，財新中國6月國服務業採購經理指數(PMI)升至逾10年高。

6月財新中國服務業PMI升至58.4，較5月上升3.4個百分點，為2010年5月以來最高，連續兩個月處於擴張區間，並高於市場預期。

此前公布的6月財新中國製造業PMI升至51.2。兩大行業PMI雙雙回升，帶動6月財新中國綜合PMI升1.2個百分點至55.7，錄得2010年12月以來高。

隨着疫情防控措施放寬，6月服務業新訂單指數錄得2010年9月以來高，連續兩個月處於擴張區間；新出口訂單指數小幅回升，自2月以來重回擴張區間。在內外需改善推動下，製造業新訂單指數錄得2月以來的首次增長。

6月服務業企業繼續壓縮用工，服務業就業指數在收縮區間下降，企業普遍表示，疫情繼續影響用工，部分企業稱有員工自願離職。6月製造業就業指數也在收縮區間內小幅回落。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月製造業和服務業生產與需求同步擴張。由於疫情對服務業衝擊更大，後疫情時期，服務業較製造業顯示出更強的復甦勢頭。服務業出口需求正在修復，製造業外需仍面臨較大壓力。

王喆稱，就業問題仍是重中之重，6月製造業和服務業就業均有所收縮。解決就業問題，既需要宏觀層面復產復工的進一步推進，也有賴於政府在微觀層面出台更有針對性的救助紓困措施，助力企業渡過難關。

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