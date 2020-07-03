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今日 09:34 中國財經

A股高開 滬指重上3100關

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內地股市開市上升，上證指數高開13點，重上3100點。

上證指數開市報3104點，升13點或0.43%；現報3108點，升17點或0.58%。

深成指開市報12295點，升26點或0.21%；現報12278點，升8點或0.07%。

滬深300指數開市報4353點，升17點或0.4%；創業板指數開市報2426點，升1點或0.08%。

各板塊普遍向好，半新股漲逾2%；金融股升逾1%；煤炭、有色金屬、化工、電力、水泥、房地產股靠穩；鋼鐵、石油股偏軟。

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