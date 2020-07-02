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中國商務部表示，中方沒有針對印度的產品和服務採取任何限制性、歧視性措施；印方有關做法違反世貿組織有關規則和印方在世貿組織中的承諾，希望印方立即糾正相關針對中國和中國企業的歧視性做法。

商務部發言人高峰在例行發布會上稱，中方重視與印方加強各領域務實合作，希望雙方相向而行，認真落實兩國領導人達成的經貿共識，推動雙方經貿合作健康穩定發展，為實現兩國和本地區共同繁榮做出努力。

另外，商務部正會同相關部門，抓緊研究制定穩外貿穩外資的新舉措。在穩外貿方面，加大支持力度保住中小微和勞動密集型外貿企業。在穩外資方面，將繼續優化外商投資環境，加強重點外資項目服務工作，協調解決外資企業和重點外資項目面臨的困難問題。

在香港問題上，高峰表示，美方對香港單方面採取所謂的制裁措施，中方對此堅決反對；將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅定不移反對任何外部勢力干涉香港事務，繼續研究出台政策措施，堅定支持特區政府發展經濟、改善民生。

他並介紹中歐投資協定談判，指中歐雙方工作團隊正在以視頻方式舉行第三十輪投資協定談判，重點圍繞相關規則方面的文本議題以及清單出價進行磋商。下一步，雙方將繼續全力推進談判，落實年內達成協議的目標，早日惠及雙方企業和投資者。