中國財經

上證指數午後維持升幅逾1%。

上證指數現報3065點，升39點或1.29%，最高見3068點，成交2653.28億元(人民幣‧下同)。

深成指現報12218點，漲105點或0.87%，最高見12239點，成交3522.1億元。

滬深300指數報4302點，升54點或1.29%；創業板指數報2417點，跌2點或0.1%。

各板塊幾乎全線向好，金融股漲逾3%；煤炭、房地產、水泥股升逾1%；化工、石油、有色金屬、電力、鋼鐵股靠穩；農林牧漁股偏軟。