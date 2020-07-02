中國財經

內地支付龍頭支付寶宣布，將通過「借唄」向中國符合條件的用戶提供金額1000至10000元(人民幣‧下同)、免息期1周至2個月的免息生活費，並針對湖北地區用戶翻倍免息期。

據悉，是次支付寶將在全國提供的免息生活費總額約1000億元。由7月1日至14日，用戶在支付寶內搜索免息生活費即可查看本身所獲得的免息生活費金額、期限。符合條件的用戶通過借唄支取該筆免息生活費後，可直接用於消費。

支付寶負責人表示，在免息期結束前還款，用戶無需支付利息，相當於零成本獲得一筆可用於周轉的資金。