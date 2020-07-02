A股早段止跌回升，上證指數現升22點。
上證指數現報3048點，升22點或0.73%，最高見3049點，升23點或0.79%，成交1725.32億元(人民幣‧下同)。
深成指現報12217點，升104點或0.86%，高見12239點，升126點或1.04%，成交2375.86億元。
滬深300指數報4280點，升33點或0.78%；創業板指數報2426點，升6點或0.27%。
各板塊幾乎全線走強，半新股、化工、房地產股升逾1%；煤炭、有色金屬、水泥、石油、金融、電力股靠穩；鋼鐵股偏軟。
今日 10:40 中國財經
A股早段止跌回升，上證指數現升22點。
上證指數現報3048點，升22點或0.73%，最高見3049點，升23點或0.79%，成交1725.32億元(人民幣‧下同)。
深成指現報12217點，升104點或0.86%，高見12239點，升126點或1.04%，成交2375.86億元。
滬深300指數報4280點，升33點或0.78%；創業板指數報2426點，升6點或0.27%。
各板塊幾乎全線走強，半新股、化工、房地產股升逾1%；煤炭、有色金屬、水泥、石油、金融、電力股靠穩；鋼鐵股偏軟。
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