國際財經 香港財經 中國財經 時事脈搏

美眾院通過議案 制裁與涉港國安法中國官員往來銀行

因應中國在香港特區實施國安法，美國國會眾議院以一致同意方式通過決議案，制裁與推動國安法中國官員有業務往來的銀行。

儲局議息紀錄:有需要維持高度寬鬆貨幣政策



美國聯儲局上月議息紀錄稱，經濟前景充滿巨大不明朗因素，未來有需要維持高度寬鬆貨幣政策，重申將動用所有工具支持經濟。

美國會延長薪酬保障機制限期至8月8日



美國國會參眾兩院通過延長薪酬保障機制(PPP)抗疫法案限期至8月8日。特朗普則稱冀再向國民派發現金，他也對聯儲局主席鮑威爾的表現感滿意。另外，眾議院通過1.5萬億美元基建開支法案，不過白宮與共和黨反應冷淡。

納指創收市新高 道指反覆回吐逾70點



輝瑞有份研發的新冠疫苗傳出正面消息，股價抽高逾3%，刺激美股道指最多升206點；不過，聯儲局指經濟前景十分不明朗，道指一度反覆回吐99點，收市仍跌77點或0.30%。科技股強勢，Netflix飆6.72%，亞馬遜與Facebook齊揚逾4%，則帶動納指漲0.95%，創收市新高。標指升0.50%。

外圍焦點簡訊

￭ ADP美國私企6月增加237萬個職位，少過預期290萬。ISM製造業指數升至52.6，高於估計。Markit製造業PMI升至49.8，高過估算。建築開支5月跌2.1%，跌幅是預期兩倍。

￭ 美滙尾段下滑0.25%至97.14；兌日圓挫0.44%。英鎊兌美元漲0.60%。

￭ 紐約期金價格曾升0.4%創8年高，但獲利盤拖累收市倒跌1.1%。

￭ 美國原油庫存大減，紐約期油收市升1.4%，布蘭特期油上揚1.8%。

￭ 德國股票交易平台Xetra曾遇技術故障，股市升轉跌0.41%收市；法股挫0.18%；英股回吐0.19%。

￭ 世衞:抗疫不力國家將面對漫長之路。

￭ 蘋果據報在中國App Store凍結數千款手機遊戲更新。

英國向300萬BNO持有人提供5年居留期



外媒引述首相約翰遜稱，《港區國安法》實施後，英國將開設途徑，讓大約300萬BNO護照持有人成為公民。外相藍韜文說，BNO持有人及其家人可在英國居留5年，再居留多1年便可申請為公民。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報24375點，較港周二收市低52點；騰訊(00700)高逾1%。俗稱港股「黑期」新加坡HS50指數期貨低水24點。

￭ 截至周三晚10時，警在「七一」遊行期間拘約370人，當中10人涉違《港區國安法》。

￭ 一名防暴警昨日疑被短刀刺傷手臂，警方凌晨機場拘一名20多歲涉案男子。

￭ 駐港解放軍發聲明稱，堅決擁護港區國安法。

￭ 因應實施國安法後發生連串事件，英國劍橋大學沃爾森學院檢視林鄭月娥榮譽院士名銜。

￭ 英國外相藍韜文斥滙控(00005)等銀行支持《港區國安法》。

￭ 思捷(00330)擬全球削減1200名員工，包括約100名香港僱員。

￭ 君實生物(01877)擬上海科創板發行A股，集資48.36億元。

￭ 雅生活服務(03319)獲中國證監批准H股全流通，及增發境外上市外資股。