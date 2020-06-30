中國財經

研究機構IDC發布最新報告，預期今年中國IT支出將達2.07萬億元(人民幣‧下同)，按年增長2.7%。

IDC說，本年初至今，新冠疫情對中國IT市場帶來較大影響，但亦促進了數碼化轉型升級，基於雲服務的遠程辦公、遠程會議/會展、遠程醫療、遠程教育等呈現快速發展，互聯網經濟更創新發展。

為應對疫情，中國政府推出多項刺激經濟發展的政策措施，報告指，新基建政策將直接推動5G網絡、數據中心、人工智能(AI)等IT技術的發展；充電樁、特高壓、軌道交通等基礎設施建設也會拉動ICT的需求。

另外，互聯網經濟將呈現新發展態勢，日常生活用品、餐飲、生活服務等更互聯網化，遠程教育、網絡化辦公等技術將創新發展。而在抗擊疫情及中長期健康發展方面，中國各省將逐步建立或完善公共衞生應急管理體系，互聯網、物聯網、大數據、AI等技術將獲得廣泛應用。

IDC估計，大灣區2020年IT市場規模將達3086.7億元，佔中國總IT市場規模14.9%。大灣區數碼化轉型靈活多樣，互聯網經濟發達，外向型經濟發達，以及新基建將帶動IT基礎設施升級。

IDC表示，中國各省IT市場在疫情中逐漸恢復，數碼化轉型和新基建是疫情帶動IT市場發展的重要動力，未來幾年中國IT市場區域格局正重塑。