中國財經

中國6月PMI勝預期，A股在今年上半年最後一個交易日走高。市場交投活躍，兩市成交合計增加至7466億元(人民幣‧下同)。

總結本月上證指數升4.64%，今年次季漲8.52%，上半年則跌2.15%。

上證指數高開3點，早段維持靠穩，午後升幅擴大，一度高見2990點，升29點或0.99%，全日收市報2984點，升23點或0.78%，成交2973.12億元。

深成指亦高開高走，全日收報11992點，升239點或2.04%，最高見12013點，升261點或2.22%，成交4493.23億元。

深成指6月升11.6%，次季累升20.38%，上半年累升14.97%。

滬深300指數報4163點，升54點或1.32%；創業板指數報2438點，升65點或2.77%。

各板塊全線走強，半新股升逾3%；石油股升近2%；金融、房地產、鋼鐵、化工、水泥股升逾1%；有色金屬、電力、煤炭股靠穩。

國家統計局公布，中國6月製造業採購經理指數(PMI)升至50.9，較上月升0.3個百分點，創3個月高，並高於市場預期的50.5。6月非製造業商務活動指數升至54.4，創7個月高，比上月升0.8個百分點，並高於市場預期的53.6。