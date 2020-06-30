中國財經

中國銀行研究院發布最新中國經濟金融展望報告，指出進入第二季新冠疫情防控取得決定性成果，持續推進復工復產和復商復市，國內經濟呈全面恢復態勢，預計次季經濟增長約2.8%；下半年雖然面臨更多變數，但預計經濟將持續恢復和好轉，下季增長5.2%，全年增長2.5%左右。

展望下半年，報告指出，全球疫情大流行、全球經濟大衰退、中美關係、美國大選以及地緣政治衝突等，都給中國經濟復甦增添更多變數。但隨着復工復產、復市復商的推進，以及六穩六保政策的落地，中國經濟將持續恢復和好轉。但內地同時存在疫情反彈、企業生產經營困難加大、地方債風險增大等隱患。

報告稱，目前國內經濟運行離正常水平尚有不小的距離，疫情對經濟的短期負向衝擊十分巨大，但經濟恢復的過程卻比較緩慢，至少需要三到四個季度。

報告並認為，下半年貨幣政策將堅持寬鬆取向，但在操作上更加注重結構化取向和直達實體經濟，降準仍是政策選項，不過下半年貨幣政策難以大幅寬鬆，降準次數將少於上半年；另外，近期資金套利現象有所增多，短期內調降存款基準利率的可能性下降。

該行稱，財政政策在更加積極有為的同時，需要着力解決公共投資有效性的問題；又預計下半年人民幣將在雙向波動中保持穩定，雙向波動幅度預計較大。

通脹方面，鑑於未來豬肉價格將處於下行通道中，且CPI翹尾因素明顯減弱，預計下半年CPI漲幅仍將繼續收窄，第三季上漲1.5%左右，全年上漲約2.5%。PPI降幅進一步擴大的可能性不大，全年呈U型走勢，第三季料下降3%，全年下降約2.5%。

當前海外疫情仍在持續蔓延，中行預計，中國防疫物資出口將繼續保持較快增長，對出口形成一定支撐。但出口仍面臨外需低迷局面難以有效改善、逆全球化和保護主義等抬頭導致全球貿易和投資活動可能進一步萎縮，還有未來較長時間內，中美在各個領域的摩擦將進一步對中國出口帶來一定負面影響。預計第三季出口增長1.5%，全年出口下滑1%左右。