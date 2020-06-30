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美國擬制裁與參與制定實施涉港區國安法立法的中國官員有業務來往的銀行，恐令中國多家大銀行的1.1萬億美元(約8.58萬億港元)的資金面臨風險，並有機會被巨額罰款。

美國參議院表決通過了一項兩黨共同發起的法案，禁止金融機構向受制裁的官員提供賬戶服務。法案仍有待眾議院表決及美國總統特朗普的簽署才能成法。

彭博行業研究駐香港的資深分析師Francis Chan發布最新報告，指可以假定許多被制裁的中國官員使用中國最大幾家銀行的服務，而銀行違反制裁規定將面臨被禁止進入美國金融系統的風險。

據工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、中國銀行(03988)和農業銀行(01288)的年報顯示，截至去年底，中國四大國有銀行共持有相當於7.5萬億元人民幣(1.1萬億美元)的美元負債，其中47%為存款，其餘屬銀行間同業借款以及向全球投資者發行的證券。

法案將只適用於明知官員已受到制裁還與之開展業務的金融機構。有熟悉相關討論的政府官員早前表示，這是為了防止懲罰措施對美國公司打擊面太廣，銀行將被事先告知哪些實體在制裁名單。

Francis Chan稱，全球銀行或面臨風險，因中國官員及其親朋也有機會是它們的客戶。

因違反對緬甸、古巴、伊朗、蘇丹和敍利亞的制裁規定，渣打在去年支付逾6億美元的罰款。2014年，法國巴黎銀行因與蘇丹和其他被列入黑名單的國家開展交易，被美國處以89億美元罰款，是有史以來單一銀行被處的最高罰款。