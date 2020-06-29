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根據畢馬威分析，今年上半年，香港交易所共有59宗新股上市，總集資金額873億元，較去年同期增長22%。該行預計，全球市場下半年氣氛將繼續受經濟不確定性影響，或會短期內影響IPO集資。然而，作為全球數一數二的IPO市場，預計香港市場將保持穩定，而中概股回歸及醫療保健、生命科學板塊，有望繼續帶動市場，預計今年總集資額將達2000億至2500億元。

畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢表示，今年下半年，全球資本市場料將繼續面臨疫情所帶來的挑戰，以及市場不確定性。IPO市場可發揮作用，將急需的資金引導到全球各地受新冠疫情打擊的公司以及新經濟公司，以應付全球經濟動盪。尤其是隨着上市制度改革，令香港對科技及創新公司的吸引力進一步提升，相信香港市場將因而受惠。

畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀提到，香港資本市場在今年上半年由生物科技公司等新經濟股上市主導，有關集資額佔市場總集資額77%，預計這個趨勢將持續至下半年。

畢馬威又指出，受美國和歐洲主要證券交易所集資金額減少所拖累，今年上半年全球IPO的集資額與去年同期相比下降8%至688億美元，部分跌幅因亞洲市場(尤其上海證券交易所)的集資活動增加而被抵消。期內大部分新股來自中國內地和香港。截至6月底，預計上海證券交易所和深圳證券交易所將錄得共124宗新股上市，總集資金額1417億元人民幣。而科創板預計將有49宗新股上市，總集資金額523億元人民幣。這代表A股市場集資金額與去年同期相比預計將增長135%。