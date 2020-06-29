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人民銀行、香港金管局及澳門金管局發出聯合公告，決定在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點，正式啟動時間和實施細則將另行規定。

「跨境理財通」可分為「南向通」和「北向通」，是國家支持粵港澳大灣區建設、推進內地與香港澳門金融合作的重要舉措，有利於打造粵港澳優質生活圈，有利於促進粵港澳大灣區居民個人跨境投資便利化，有利於促進內地金融市場對外開放，促進內地與港澳社會經濟共同發展。

「跨境理財通」遵循三地個人理財產品管理的相關法律法規，同時尊重國際慣例做法。投資者資格條件、投資方式、投資產品範圍、投資者權益保護和糾紛處理等，由人民銀行、銀保監會、證監會、外管局、香港金管局、香港證監會、澳門金管局商議確定。

港澳與內地相關監管機構將各自採取所有必要措施，確保雙方以保障投資者利益為目的，在「跨境理財通」下建立有效機制，按屬地管理原則及時應對出現的違法違規行為。內地基礎設施機構應當按照穩妥有序、風險可控的原則，積極推進「跨境理財通」的各項準備工作，在完成相關規則和系統建設後，正式啟動試點業務。

金管局對此表示歡迎，總裁余偉文表示，雙向跨境理財通是繼兩地股票通、債券通後，內地資本賬戶開放的另一重要里程碑，是推動香港離岸人民幣業務發展的重大突破，也是深化大灣區金融合作的亮點。大灣區居民對跨境理財投資的需求日趨殷切，兩地金融業界對理財通有很大的期望。理財通的推出，證明香港金融機構在參與內地金融開放，服務兩地居民資產管理需要的戰略優勢。金管局會與香港證監會和內地相關部門通力合作，並與業界密切磋商，根據今天公布的框架盡快敲定落實細節，爭取早日啟動理財通。