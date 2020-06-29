香港財經 港股直擊 中國財經

花旗預測，環球經濟今年錄得3.5%衰退，但明年有望恢復增長至5.5%。該行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧指，環球經濟反彈未必具持續性，目前仍面臨第二波危機威脅，惟在貨幣及財政政策維持寬鬆下，除非重推封鎖措施，環球經濟才會再度下滑。

內地方面，花旗料下半年經濟增長會恢復至6.2%，並相信人行第三季會再下調中期借貸便利(MLF)中標利率20點子，但下半年或將逐步降低貨幣政策放寬力度。

展望下半年，黃栢寧相信中美角力未必會是跌市主因，但中美多方爭端，連同其他地緣政治因素如美國11月大選，加上疫情發展，料繼續增加市場波動性。對於美國大選，花旗指無論由誰當選均會維持對華強硬態度。至於下半年投資主題，花旗聚焦在「不能逆轉的大趨勢」，當中包括健康護理需求、具顛覆性的數碼發展，以及亞洲持續崛起。黃栢寧解釋，消費信心需時回復，而且消費者生活習慣亦可能因疫情改變，故企業能否捕捉新經濟機會，十分重要。

花旗看好互聯網、健康護理、通訊服務及消費行業的股份，而與5G基建、電動車充電及內地人口老化相關的中資股，更是下半年投資關鍵。黃栢寧認為，上述股份主要受惠於內地投資新型基建的結構性增長與人口老化帶來之機會，而且這些行業主要發展內需市場，與出口相關風險有限。

花旗對恒指的12個月目標價為28226點，料中概股來港上市將推高日均成交額，今明兩年大市日均成交額預測分別為1040億元及1380億元。對於市場今年將恒指每股盈利預測調低18.6%，黃栢寧料盈利預測未來會進一步被調低。另外，中概股回歸有機會令部分投資於相關股票的美國當地資金流向香港，不過資金未必即時就會進入本港，因相關股份即使在美退市亦有緩衝期，故投資者不宜太快預期港股會因此爆升。

外圍投資方面，花旗主張高質息優股將繼續是長遠核心投資策略，又認為在金融市場繼續回穩且儲局維持買債下，環球投資級債券的信貸息差有望進一步收窄。該行同時維持中線對黃金的正面看法，預期金價未來12個月有機會突破每盎斯2000美元。