中國財經

中國人民銀行表示，為提高銀行永續債的流動性，支持銀行發行永續債補充資本，今日將開展50億元(人民幣‧下同)央行票據互換(CBS)操作，期限3個月，費率維持在0.1%不變。

另外，臨近月末財政支出力度加大，銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作。

據此計算，公開市場單日淨回籠400億元(人民幣‧下同)。據路透統計，本周央行公開市場有4900億元逆回購到期，其中今日到期量為400億元。

為穩定半年末流動性，人行公開市場上周資金投放力度加大，淨投放4800億元。