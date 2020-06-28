中國財經

人民銀行上周召開貨幣政策委員會第二季度例會，會議稱，新冠肺炎疫情對中國經濟的衝擊總體可控，中國經濟增長保持韌性，長期向好的基本面沒有改變。

會議認為，穩健的貨幣政策體現了前瞻性、針對性和逆周期調節的要求，大力支持疫情防控、復工復產和實體經濟發展，金融風險有效防控，金融服務實體經濟的質量和效率逐步提升。貸款市場報價利率改革效果顯現，貨幣傳導效率增強，貸款利率明顯下降，人民幣滙率總體穩定，雙向浮動彈性提升，應對外部衝擊的能力增強。

當前國內統籌疫情防控和復工復產取得重大階段性成果，各類經濟指標出現邊際改善，但全球疫情和世界經濟形勢依然嚴峻複雜，國內防範疫情反彈任務仍然艱巨繁重，給中國經濟發展帶來風險和挑戰。

會議指出，要加強國際宏觀經濟政策協調，創新和完善宏觀調控，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，把支持實體經濟恢復與可持續發展放到更加突出的位置。堅持總量政策適度，促進金融與實體經濟良性迴圈，全力支持做好「六穩」「六保」工作。

會議稱，綜合運用並創新多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，繼續用好1萬億元人民幣普惠性再貸款再貼現額度，引導金融機構加大對實體經濟特別是小微企業、民營企業的支持力度，提高小微企業貸款、信用貸款、製造業貸款比重。