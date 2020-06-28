中國財經 即巿股評

中信證券發表報告指，海外風險擾動因素和國內資本市場都已经进入微妙的平衡期，需密切關注四大打破當前平衡的因素所引發的連鎖反應，認為第三季任何的調整和結構鬆動，都是新的入場時機。

報告指，當前流動性驅動的風險資產修復行情在減弱，但美聯儲看跌期權保護下暫時又能維持平衡。疫情二次爆發風險越來越高，同時中美博弈產生的擾動更加頻繁。如果疫情反覆開始影響投資者對於經濟反轉復甦節奏的預期，或者更頻繁的中美博弈會威脅到中美貿易協定的執行，這兩大外部因素都將誘發海外市場大幅動盪。對於國內市場，抱團股將逐步進入流動性的緊平衡狀態，而7月又是二季度經濟和半年報的驗證期，基本面和流動性預期都將面臨再平衡。

中信證券認為，經濟短期的超預期恢復將改變當前各行業板塊相對景氣格局以及投資者對未來流動性的預期，而新發基金規模放緩則會導致前期抱團板塊資金接力放緩，上行動力不足。這兩大內部因素都會打破當前國內市場結構分化的格局。儘管內外部微妙的平衡都有可能被打破，但該行認為第三季度任何的調整和結構鬆動，都是新的入場時機，也是下半年最佳的配置時機。展望7月，中信證券延續前期的主線配置，即新舊基建和科技白馬，並建議重點關注中報預告期享受高確定性溢價的消費和醫藥龍頭。