中國財經 時事脈搏

內地傳媒報道，中國國家鐵路集團披露，今年鐵路端午假期運輸期間(6月24日至6月27日)，全國鐵路發送旅客2678萬人次，日均發送旅客670萬人次；6月25日，全國鐵路發送旅客753萬人次，創2020年春節後單日旅客發送量新高。

端午假期是電子客票在全國鐵路推廣實施後迎來的首個假日客流高峰，95%以上的旅客持有效身份證件享受「一證通行」的便捷。

此外，鐵路部門亦做好常態化疫情防控工作，嚴格落實站車測溫、通風消毒、設置應急隔離席位、出京旅客登車前核酸檢測證明查驗等防疫措施。