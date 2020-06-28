中國財經

內地5月全國規模以上工業企業利潤利潤總額5823億元(人民幣‧下同)，由4月按年下跌4.3%轉為增長6%，較市場預期為佳。

今年首5個月，全國規模以上工業企業利潤總額1.84萬億元，按年下降19.3%，跌幅比首4個月收窄8.1個百分點。

期內，在41個工業大類行業中，10個行業利潤總額按年增加，1個行業持平，30個行業減少。當中計算機、通訊和其他電子設備製造業利潤總額按年增長34.7%，石油和天然氣開採業下降75.8%。石油、煤炭及其他燃料加工業由盈轉虧。