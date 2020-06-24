中國財經

發改委、商務部發布2020年版外商投資准入負面清單，將加快服務業重點領域開放進程，取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司的外資股比限制。

是次修訂按照只減不增的原則，進一步縮減外商投資准入負面清單，其中，全國外商投資准入負面清單由40條減至33條，自貿試驗區外商投資准入負面清單由37條減至30條。

主要變化除加快服務業重點領域開放進程外，製造業准入方面，放開商用車製造外資股比限制，取消禁止外商投資放射性礦產冶煉、加工和核燃料生產的規定。基礎設施方面，取消50萬人口以上城市供排水管網的建設、經營須由中方控股的規定。農業方面，將小麥新品種選育和種子生產須由中方控股放寬為中方股比不低於34%。

另外，繼續在自貿試驗區進行開放試點，在全國開放措施基礎上，自貿試驗區續先行先試。醫藥方面，取消禁止外商投資中藥飲片的規定。教育方面，允許外商獨資設立學制類職業教育機構。

發改委指，新冠肺炎疫情給全球跨國投資帶來巨大衝擊，環球經濟受嚴重影響。發布2020年版外商投資准入負面清單，實施更大範圍、更寬領域、更深層次全面開放的重要措施，也是《外商投資法》施行後，推進負面清單管理制度的最新配套文件，展示了中國堅定不移支持經濟全球化和跨國投資的決心，將進一步完善外商投資環境，以更高水平開放促進經濟高質量發展。