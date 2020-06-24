內地股市半日個別發展。
上證指數窄幅上落，最多升11點或0.39%，高見2982點，半日收報2975點，升4點或0.15%，成交1874.87億元(人民幣‧下同)。
深成指先升後跌，最多升60點或0.52%，高見11854點，半日收報11785點，跌8點或0.07%，成交2698.94億元。
滬深300指數報4128點，升6點或0.17%；創業板指數報2371點，跌10點或0.42%。
各板塊個別發展，水泥、房產、金融股升近1%；化工、有色金屬股偏軟。
今日 11:43 中國財經
內地股市半日個別發展。
上證指數窄幅上落，最多升11點或0.39%，高見2982點，半日收報2975點，升4點或0.15%，成交1874.87億元(人民幣‧下同)。
深成指先升後跌，最多升60點或0.52%，高見11854點，半日收報11785點，跌8點或0.07%，成交2698.94億元。
滬深300指數報4128點，升6點或0.17%；創業板指數報2371點，跌10點或0.42%。
各板塊個別發展，水泥、房產、金融股升近1%；化工、有色金屬股偏軟。
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