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美政府為企業回流提供貸款或達數百億美元

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美國總統特朗普政府一直推動美企和進口商將製造業移出中國，美國國際發展金融公司(DFC)負責人表示，美國政府為關鍵供應鏈回歸美國項目提供貸款的規模，可能達數百億美元，當中或包括台積電投資120億美元(約936億港元)的半導體工廠。

外電報道，DFC是負責管理這些資金的機構，公司行政總裁Adam Boehler透露，正與部分公司商談將個人防護設備(PPE)、仿製藥和製藥原料等製造業務回流的事宜，一些初步項目的諒解書有機會在下個月簽署。

DFC和國防部周一同意共同管理1億美元供應鏈回流資金，這筆資金是3月份通過的23億美元冠狀病毒法案的一部分。Boehler稱，這1億美元可以被用作擔保，撬動數百億美元的貸款，類似於美國財政部為聯儲局貸款工具提供的信貸擔保。有了這樣的資金規模，該機構可以參與台積電計劃在亞利桑那州建設新工廠的融資，該項目是讓全球技術供應鏈從中國回歸美國的核心。

一項針對台積電的融資方案可能包括來自亞利桑那州的私人資本，Boehler指出，目前說機構能否參與還為時過早。

Boehler指出，企業的回流計劃書開始不斷提交上來，最熱門的領域是PPE和藥品價值鏈，並有部分仿製藥生產有興趣回歸。

DFC於去年10月成立，旨在加強美國海外發展融資，以抗衡中國的大規模「一帶一路」基礎設施倡議，在特朗普根據《國防生產法》簽署行政命令後，該機構於5月開始為國內項目提供貸款。

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