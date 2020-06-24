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福西:美國部分地區確診激增 情況令人不安



白宮首席傳染病專家福西稱，美國部分地區的新冠肺炎確診病例激增，情況令人不安，未來數周的疫情將非常關鍵。

庫德洛:中國正增購美國貨 改善知識產權

美國白宮顧問庫德洛稱，中國正努力改善對美貿易，除遵守首階段貿易協議中有關增購美國貨的承諾，也在解決竊取知識產權問題。財長努欽相信，中國將遵守首階段貿協承諾。此外，華府上月收緊限制企業向華為供應晶片，遭業界抨擊稱政府指引欠清晰。

四大科企破頂 納指創收市新高 道指漲百點



中美貿易協議沒有告吹，加上歐美經濟數據勝預期，美股道指曾升290點，收市只漲131點或0.50%。標指上揚0.43%。納指升0.74%，連續兩日創收市新高，並創即市新高見10221點。蘋果、亞馬遜、Facebook、Netflix都破頂，前三者收市升幅介乎1.2%至2.1%；Netflix先升後倒跌0.38%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部5月新屋銷售按月升16.6%，遠超預期。Markit製造業PMI初值49.6，勝預期的48。

￭ 《紐約時報》引述歐盟文件稱，歐盟國家擬維持禁止美國旅客入境限制。

￭ 貝萊德CEO芬克：疫情對中小企影響未盡現，美股料續反覆。

￭ 紐約8月期金收市升0.8%，每盎斯報1782美元，創逾7年高。

￭ 泛歐Stoxx 600收市上揚1.3%；英、德、法國股市分別抽高1.21%、2.13%、1.39%。

￭ 瑞幸咖啡上周再收到納斯特的摘牌通知；仍未能提交年報。

￭ 中國和印度據報同意從一段兩國存在爭議的邊界撤軍。此外，印度修訂政府採購規定，強制供應商提及原產國，以推動本地產品，並將中國製造商拒之門外。

￭ 世界排名第一塞爾維亞網球員祖高域，與太太同確診新型肺炎。

林鄭:聯滙制度毋須美批准 亦無意改變



行政長官林鄭月娥在論壇致詞稱，聯繫滙率未來會繼續為香港以至世界服務，實行聯滙制度毋須美國批准，亦無計劃作出改變。

中美糾紛難解 傳更多中概股回港二次上市



繼網易(09999)及京東(09618)後，鑑於中美日益緊張的關係，市傳將陸續有中概股作出來港第二上市的決定，當中包括百勝中國、百度、華住集團，及阿里巴巴(09988)有份的中通快遞。

本地焦點簡訊

￭ 港滙紐約尾段觸發強方兌換保證，金管局承接美元並沽11.39億港元。

￭ 夜市期指收報24949點，較昨日恒指收市高水42點。

￭ ADR港股比例指數報24815點，較港低92點；騰訊(00700)低近0.3%。

￭ 立法會委員會終止審議一手住宅物業空置稅草案。

￭ 交通運輸部:港澳船舶按照國內航線管理。

￭ 英皇娛樂酒店(00296)全年溢利跌28.18%，末期息3仙。英皇國際(00163)虧損36.44億元，末期息3.5仙。

￭ 波司登(03998)全年盈利增長22.61%，末期息6仙。

￭ 中華電力全資附屬完成發行10億美元債券。

￭ Aeon信貸(00900)首季盈利按年跌29.52%。