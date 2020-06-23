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日企松下(Panasonic)將在中國增產用於5G的電子零部件材料，預計主要用於滿足5G基地台的天線、伺服器和路由器的需求，估計通過電路板製造商，提供給中國通訊設備商華為和中興通訊(00763)。

日經中文網報道，松下計劃本月在廣州的工廠開始增設生產設備等，並於明年秋季投產，投資額約80億日圓，計劃將產能提高至原來的1.5倍。

報道指出，準備增產的均為印刷電路板的材料，這些材料具有讓5G使用的高頻段電波不易減弱的特性。據稱加工起來會比較容易，並可以令處理大容量數據的電路板容易達到多層化。