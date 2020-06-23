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人行港發6個月央票利率2.21厘

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據香港金管局公告，中國人民銀行今日在香港招標發行的100億元(人民幣‧下同)6個月期央行票據，中標利率為2.21厘，較上次(去年12月20日)同期限品種下行69個基點。

央行票據申請額為341.58億元，認購倍數3.42倍。

人行表示，此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、央行、基金等機構投資者以及國際金融組織踴躍參與認購。

上述央票為今年第六期，起息日為2020年6月29日，到期日為2020年12月28日。

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