 
熱門：

今日 11:54 中國財經 港股直擊 國際財經

中行擬終止對Wirecard授信

放大圖片

外電引述知情人士報道，中國銀行(03988)正討論終止對德國支付處理服務商Wirecard的授信，而就Wirecard所欠的8000萬歐羅貸款，有機會大部分撇賬，不會押後還款期。

消息說，中國銀行計劃聘請外部法律團隊，研究如何最大程度地減少損失。

早前有報道指，包括中國銀行在內的銀團為Wirecard提供了約17.5億歐羅的循環授信。Wirecard的債權銀行包括德國商業銀行和荷蘭銀行等。Wirecard說，如果周五沒發表經審計的年報，最多20億歐羅的貸款可能終止。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads